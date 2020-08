Abbiategrasso: rissa nella notte, tre feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono rimaste ferite questa notte in una rissa ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. La lite è esplosa in strada, in via Podgora, intorno alle 3. Due delle persone ferite sono state portate in codice giallo all’ospedale di Magenta: si tratta di un 40enne con ferite da taglio alla testa e al collo e di un altro uomo con tagli al volto e alla spalla. Ferite penetranti al collo e all’addome anche per un 25enne, trasportato in codice giallo al Policlinico di Milano. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri. (Rem)