Strage Bologna: Casellati, ferita ancora aperta, abbiamo un debito di verità

- La strage di Bologna è una ferita ancora aperta e le istituzioni hanno un debito di verità con la città. Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati nel suo discorso in Piazza Maggiore in occasione della commemorazione delle vittime dell’attentato di 40 anni fa alla stazione. “Ringrazio il sindaco Virginio Merola e il presidente Paolo Bolognesi per avermi invitato ad una manifestazione che è il simbolo di una ferita ancora aperta, un appuntamento con la memoria a cui nemmeno la pandemia può farci mancare – ha premesso Casellati -. Siamo tutti qui per ricordare che le Istituzioni hanno un debito di verità nei confronti di Bologna e dell'intero Paese. E verità significa prima di tutto conoscenza e trasparenza”. (segue) (Rin)