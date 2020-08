Commercio: prorogata al 30 settembre ordinanza su aperture per fasce orarie a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma Virginia Raggi ha prorogato fino al 30 settembre l'ordinanza relativa alle aperture degli esercizi commerciali della Capitale, in relazione alle misure per il contrasto al coronavirus. L'ordinanza prevede fasce orarie di apertura diversificate per le attività commerciali, artigianali e produttive, al fine di regolare i flussi sui mezzi pubblici e la circolazione delle persone sul territorio, ed esclude dalle misure soltanto cartolerie, cartolibrerie e librerie che vendono testi scolastici. L'ordinanza sindacale, che risale al 15 maggio 2020, era già stata soggetta a una prima proroga con scadenza al 31 luglio. (Rer)