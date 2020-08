Hong Kong: Pompeo, Usa condannano decisione di rinviare elezioni legislative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rinvio delle elezioni è stato annunciato il 31 luglio dal capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, a fronte di una situazione sanitaria legata al nuovo coronavirus ancora grave. "In questi sette mesi [di lotta contro la pandemia], ho dovuto fare alcune scelte difficili. Ma questo annuncio è il più difficile di sempre", ha dichiarato Lam in una conferenza stampa. Lam ha affermato che la decisione di rinviare ha il pieno sostegno del governo centrale di Pechino. Lam ha anche detto che molte persone che vivono all'estero o nella Cina continentale non sarebbero potute tornare per esprimere il loro voto a causa delle restrizioni anti-epidemia. (Nys)