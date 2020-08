Strage Bologna: Casellati, togliere fascicoli da cassetti, governo intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le istituzioni devono essere trasparenti, perciò è tempo di tirare fuori dai cassetti i fascicoli coperti dal segreto di Stato. E il governo deve fare la sua parte. Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati nel suo intervento a Bologna per i 40 anni della strage alla stazione. “La democrazia si nutre di trasparenza – ha affermato - , la tenuta di ogni ordinamento democratico si misura sulla trasparenza delle sue istituzioni. E nessuno, e dico nessuno, può chiamarsi fuori. Certamente non è abbastanza. Certamente si può e si deve fare ancora di più. Penso alla direttiva del 2014 e agli atti coperti anche da segreto di Stato. Su questi deve intervenire il governo, che mi auguro dia seguito alle intenzioni espresse in questi giorni”. (segue) (Rin)