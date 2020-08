Strage Bologna: Casellati, togliere fascicoli da cassetti, governo intervenga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Casellati “è tempo di aprire i fascicoli. È tempo di toglierli dai cassetti”. “Bologna – ha precisato - non è più soltanto un caso giudiziario: è diventata un argomento storico. E la storia non si scrive con i segreti di Stato, con i silenzi o con gli omissis. La storia si scrive con l'inchiostro indelebile della verità. Altrimenti come possiamo conoscere, come possiamo comprendere e capire veramente che cosa è successo e perché è successo? Come possiamo dotarci degli strumenti per interpretare le ragioni che sono state alla base di un'epoca che non deve più tornare? E soprattutto che memoria vogliamo lasciare in eredità alle future generazioni? Non certo una memoria di depistaggi, una memoria di mandanti occulti o di interrogativi non risolti”. (Rin)