Business news: Dubai, il 27 ottobre 2021 prevista riunione annuale della Asian Infrastructure Investment Bank

- Il Consiglio di amministrazione della Banca asiatica di investimento delle infrastrutture (Asian Infrastructure Investment Bank) ha annunciato che la sua sesta riunione annuale si terrà a Dubai il 27 e il 28 ottobre 2021, in parallelo con Expo. È la prima volta che la banca tiene la riunione annuale in Medio Oriente, dove si svolgerà parallelamente all'Expo di Dubai. L'incontro del prossimo anno servirà da piattaforma importante per la banca per interagire a stretto contatto con tutte le parti interessate, compresi azionisti, istituzioni partner, leader aziendali, organizzazioni della società civile ed esperti in diversi settori. (Res)