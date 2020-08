Business news: ArcelorMittal South Africa, persi 157 milioni di dollari in sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo ArcelorMittal South Africa ha perso negli ultimi sei mesi circa 157 milioni di dollari, nel quadro della crisi economica in corso. In una nota, il più grande produttore di acciaio in Africa, di proprietà di ArcelorMittal, ha precisato che le perdite sono state contabilizzate nei sei mesi fino allo scorso 30 giugno e riguardano alcune parti della sua attività nel paese africano, che rimarranno inattive fino a nuovo ordine. La società ha dichiarato di prevedere che la domanda di acciaio sarà compresa tra il 70 ed e il 75 per cento della domanda pre pandemia. (Res)