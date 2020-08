Business news: premier Etiopia Ahmed, 3 milioni di posti di lavoro creati dallo scorso anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con oltre 3 milioni di posti di lavoro creati dallo scorso anno, l'Etiopia è a buon punto nel rispetto degli obiettivi occupazionali prefissati dal governo. Lo ha scritto su Twitter il primo ministro Abiy Ahmed, per il quale "la performance nella creazione di posti di lavoro nell'ultimo anno è promettente, con oltre 3 milioni di posti di lavoro a breve termine e permanenti creati a livello nazionale". Nel sottolineare che il risultato è stato raggiunto "nonostante l'impatto (economico) provocato dalla pandemia di Covid-19, il premier ha sostenuto che i settori "dell'agricoltura, l'industria e i servizi hanno ancora molto potenziale per assorbire risorse umane rapidamente disponibili" e ha invitato le autorità regionali a "concentrarsi in particolare sul rafforzamento della pace e della sicurezza nelle rispettive regioni e sulla protezione degli investimenti per trarre vantaggio dai guadagni ottenuti". (Res)