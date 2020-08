© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, domenica 2 agosto, cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 53mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4182m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: correnti più umide e fresche di estrazione atlantica raggiungono il Nord Italia determinando un peggioramento del tempo con aumento dell'instabilità già nel corso della notte sui rilievi alpini e alto Piemonte e durante il giorno anche in pianura, con rischio di temporali anche forti specie in serata. Temperature in calo e meno caldo. In Liguria venti in intensificazione e mare tendente a mosso. (Rpi)