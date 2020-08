Roma: controlli nel fine settimana, 13 arresti, sequestrati 375 grammi di droga e denaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tredici persone arrestate ed un denunciato è il bilancio del fine settimana da parte della Polizia di Stato. Sono stati sequestrati 375 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina marijuana e hashish oltre a 6.270 euro in contanti. Nel dettaglio, gli agenti del commissariato Viminale hanno arrestato un 25enne africano, D.S., per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti e lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti sono stati fermati da alcuni passanti che hanno denunciato la presenza di un uomo stava adescando i passanti nel tentativo di poter vendere loro della droga. Lo spacciatore, individuato dagli agenti, ha mostrato fin da subito un atteggiamento poco collaborativo e, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 4,50 grammi di marijuana e 60 euro in contanti. (segue) (Rer)