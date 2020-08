Roma: controlli nel fine settimana, 13 arresti, sequestrati 375 grammi di droga e denaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra investigativa del commissariato di Casilino Nuovo invece, ha arrestato 2 persone sempre per spaccio di sostanze stupefacenti, L.S.D.S.D., brasiliano di 19 anni e C.N. 18enne romana, noti spacciatori di cocaina a tossicodipendenti di Roma sud e provincia. I due sono stati colti in flagranza mentre stavano vendendo la droga e, durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso di 23,35 grammi di cocaina e 90 euro in contanti. E ancora, in via dell'Archeologia, sempre ad opera degli agenti del commissariato Casilino, sono stati arrestati P.G., originario della provincia di Siracusa e D.M., romana 36enne. I due sono stati trovati in possesso di diverse dosi di cocaina, 11 grammi di eroina – suddivisa in 33 dosi – e 7,20 grammi di hashish, ripartito in tre frammenti. (segue) (Rer)