Roma: controlli nel fine settimana, 13 arresti, sequestrati 375 grammi di droga e denaro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati gli agenti del commissariato Velletri invece a rintracciare a Tivoli un albanese di 65 anni che doveva scontare una pena residua di 4 anni e 10 mesi per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo la notifica del provvedimento di carcerazione emesso dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura di Velletri, T.V è stato associato presso il carcere di Rebibbia. E ancora, gli agenti del commissariato Ponte Milvio, hanno arrestato due dominicane, D.P.M.A. di 34 anni e, P.P.R.I. di 55 anni. Dopo un intensa attività investigativa, i poliziotti, con dei servizi di appostamento, hanno eseguito il decreto di perquisizione locale e personale a carico delle due donne, emesso dal tribunale ordinario di Roma. Nell'abitazione delle due, sono stati trovati 16 involucri termosaldati contenenti cocaina per un peso di 3,99 grammi, 210 euro in contanti e materiale per il confezionamento. (segue) (Rer)