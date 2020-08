Roma: controlli nel fine settimana, 13 arresti, sequestrati 375 grammi di droga e denaro (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del commissariato Romanina, hanno arrestato Z.B., italiano di 41 anni, che durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio, è stato notato a bordo del suo scooter mentre si avvicinava al conducente di un'auto per vendergli della droga. Subito fermato gli sono stati trovati indosso 30 euro e 0,10 grammi di cocaina mentre, all'interno del suo appartamento sono stati trovati 3 grammi di cocaina e 310 euro in contanti. Gli agenti della Sezione Volanti, hanno arrestato V.D. che, dopo essere stato fermato perché guidava contromano, gli sono stati trovati a bordo 11 grammi di cocaina, 1 grammo di hashish, mentre, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati trovati 0,7 grammi di hashish e 2.300 euro in banconote di piccolo taglio. Sempre i poliziotti delle Volanti hanno arrestato un gambiano di 21 anni B.S., che è stato trovato in possesso di 1 grammo di cocaina e 3,7 grammi di marijuana. Gli agenti del commissariato San Basilio, hanno denunciato un italiano di 36 anni, che, fermato per un controllo, ha consegnato spontaneamente agli agenti 1,3 grammi di cocaina. (Rer)