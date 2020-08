Strage Bologna: Tofalo, ferita che non si è rimarginata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo ricorda le vittime della strage di Bologna. "Quaranta anni fa la strage della stazione di Bologna insanguinò l'Italia - ricorda in una nota- . Una ferita che non si è ancora del tutto rimarginata. L'immagine dell'orologio fermo al minuto dell'esplosione è il simbolo di un attacco disumano al cuore della democrazia italiana. Oggi ricordiamo le 85 vittime per non smarrire mai la consapevolezza di quanto avvenuto e per impedire il ripetersi di una simile barbarie. Raggiungere la piena verità e cancellare le zone d'ombra, oltre ad essere premessa di giustizia, è un atto dovuto nei confronti degli innocenti che hanno perso la vita e dei loro familiari".(com)