Israele: proteste anti-Netanyahu, 12 manifestanti arrestati

- La polizia israeliana ha arrestato dodici manifestanti durante una protesta antigovernativa a Gerusalemme. Lo riferisce il sito "Yedioth Ahronoth". Circa 10.000 manifestanti si sono radunati sabato sera fuori dalla residenza ufficiale del primo ministro Benjamin Netanyahu e hanno affollato le strade del centro di Gerusalemme. Ieri sera si è verificata una delle maggiori affluenze alle manifestazioni sia nel centro di Gerusalemme, che a Tel Aviv, e in incroci strategici del paese. Ofer Shomer, comandante del settore Sion della polizia israeliana nell'area di Gerusalemme, ha affermato che la maggior parte dei 10.000 manifestanti ha agito in "modo ordinato e rispettoso". "Un piccolo numero di manifestanti, circa 200 persone, è rimasto sul posto e si è rifiutato di lasciare la zona", ha detto. "Abbiamo permesso loro di rimanere lì fino alle 2 del mattino, li abbiamo avvertiti e alla fine, abbiamo dovuto usare la forza appropriata per disperdere la folla", ha spiegato Shomer. (segue) (Res)