Israele: proteste anti-Netanyahu, 12 manifestanti arrestati (2)

- Per tutta l'estate, migliaia di israeliani sono scesi in strada, chiedendo a Netanyahu di dimettersi a causa della gestione della crisi del coronavirus nel paese e del processo per presunta corruzione. Il suo partito, il Likud, ha rilasciato una dichiarazione che accusa le due emittenti televisive private israeliane di dare "pubblicità libera e senza fine" ai manifestanti e di esagerare l'importanza delle manifestazioni. Le manifestazioni sono state in gran parte pacifiche, ma negli ultimi giorni ci sono stati segni di violenza. Alcuni manifestanti si sono scontrati con la polizia, accusandoli di usare una forza eccessiva, mentre gruppi di sostenitori di Netanyahu affiliati a un gruppo di estrema destra hanno aggredito i manifestanti. Netanyahu ha affermato che i manifestanti stanno incitando alla violenza contro di lui. (Res)