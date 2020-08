Roma: Raggi, oltre 300 nuovi assunti per migliorare servizi in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trenta architetti, 5 geologi, 86 istruttori economici, 10 curatori archeologi, 18 curatori storici dell'arte, 2 istruttori dei servizi culturali e 1 statistico. E ancora: 15 dietisti, 68 istruttori amministrativi, 2 esperti di controllo di gestione, 17 funzionari amministrativi, 11 funzionari dei processi comunicativi, 44 funzionari di biblioteche, 2 funzionari per l’orientamento al lavoro e 11 istruttori Urp. "Formano il piccolo esercito di 320 nuove risorse che abbiamo messo in campo per migliorare Roma e i suoi servizi ai cittadini: tanti profili professionali che porteranno valore aggiunto alla città. Lunedì riceveranno la lettera di convocazione in vista dell'assunzione". Lo scrive, in un post su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Firmeranno il loro contratto tra fine agosto e inizio settembre, per prendere servizio a metà del mese prossimo. Sono i vincitori e idonei del concorso bandito nel 2010 che abbiamo sbloccato. In questo modo esauriamo buona parte delle procedure aperte e risalenti al 2010, raggiungendo un obiettivo di enorme portata", ha continuato la prima cittadina di Roma. (segue) (Rer)