Bielorussia-Russia: Lukashenko, pronti a condividere con Mosca informazioni su mercenari arrestati (3)

- Il presidente del Comitato investigativo della Bielorussia ha permesso venerdì ai dipendenti del consolato russo di visitare i cittadini arrestati per sospetta organizzazione di disordini. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Ria Novosti" l'ambasciata russa a Minsk. "Ora stiamo aspettando tecnicamente che il permesso venga trasferito e gli impiegati possano svolgere le loro funzioni", ha dichiarato un rappresentante della missione diplomatica. Il ministero degli Esteri di Mosca ha chiesto ieri alle autorità della Bielorussia di consentire ai propri diplomatici di incontrare i cittadini russi arrestati a Minsk nei giorni scorsi. Lo si leggeva in una nota del ministero degli Esteri di Mosca. Il dicastero ha anche chiarito che i russi erano in transito attraverso Minsk verso Istanbul con tutti i documenti necessari, compresi i biglietti aerei. Lo spostamento del gruppo attraverso il territorio della Bielorussia è stato garantito da una società locale. "Le autorità bielorusse, comprese le autorità aeronautiche, dispongono di tutti i documenti necessari per stabilire la verità", si leggeva nella nota. (segue) (Rum)