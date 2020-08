Business news: Hong Kong, governo stima contrazione dell'economia del nove per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia di Hong Kong è crollata del nove per cento su base annua nel secondo trimestre di quest'anno: le prestazioni sono state inferiori alle aspettative del mercato, ma sono leggermente migliorate rispetto al calo record del 9,1 per cento registrato nel primo trimestre. È quanto emerge dalle stime diffuse dal governo della Regione amministrativa speciale cinese. In una dichiarazione, un portavoce del governo ha affermato che "le condizioni economiche generali sono rimaste molto deboli". I consumi privati hanno subito il peggior calo mai registrato in quanto i sentimenti dei consumatori sono stati gravemente turbati dalla minaccia della pandemia di Covid-19 e dalle misure di distanziamento sociale. Anche gli investimenti sono crollati e le prospettive economiche restano molto incerte. Tuttavia, ha proseguito il portavoce, ci sono segni di stabilizzazione poiché l'epidemia è stata in gran parte sotto controllo a maggio e giugno e la ripresa dell'economia della Cina continentale ha contribuito a compensare i venti esterni avversi per le esportazioni di beni di Hong Kong. (Cip)