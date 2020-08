Business news: Cina, iniziata costruzione nuovo aeroporto a Hohhot

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata il 30 luglio la costruzione di un nuovo aeroporto a Hohhot, capitale della regione autonoma della Mongolia Interna, nella Cina settentrionale. Secondo quanto riferito dalla compagnia di costruzioni, lo scalo, situato a 31 chilometri dal centro di Hohhot, sarà un importante snodo alternativo per gli aeroporti di Pechino, il comune di Tientsin e la provincia di Hebei e costituirà un importante snodo per la Nuova via della seta, collegando la Cina con la Mongolia, la Russia e altri paesi e regioni. Il completamento del progetto è previsto per dicembre 2023. L'aeroporto è progettato per gestire 28 milioni di passeggeri, 320 mila tonnellate di merci e 244 mila voli all'anno entro il 2030. (Cip)