Business news: Ue-Vietnam, entrato in vigore accordo commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni dell’Unione europea in Vietnam saranno tassate meno a partire dal primo agosto. Questo è l’effetto immediato dell’entrata in vigore dell’accordo commerciale Ue-Vietnam che alla fine eliminerà le tasse sul 99 per cento di tutte le merci scambiate tra le due parti. Lo riferisce un comunicato della Commissione europea. Fare affari in Vietnam, si legge nella nota, diventerà anche più facile per le aziende europee: saranno in grado di investire e partecipare a bandi per contratti governativi in una condizione di pari opportunità rispetto ai concorrenti locali. In base al nuovo accordo, i benefici economici andranno di pari passo con le garanzie di rispetto dei diritti dei lavoratori, la protezione dell’ambiente e l’Accordo di Parigi sul clima, mediante disposizioni forti, giuridicamente vincolanti e applicabili sullo sviluppo sostenibile. (Beb)