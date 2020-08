Business news: Emirati, consorzio con Edf e JinkoPower realizzerà centrale solare Al Dhafra Solar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consorzio che include il gruppo francese Edf Renouvelables, controllata del gruppo energetico Electricité de France (Edf), e la società cinese JinkoPower ha vinto una gara d'appalto per la realizzazione di Al Dhafra Solar, la più grande centrale solare al mondo, che sorgerà a 35 chilometri da Abu Dhabi. Lo ha reso noto Emirates Water and Electricity Company (Ewec), responsabile del progetto. Il 60 per cento del consorzio è controllato da Abu Dhabi National Energy Compani (Taqa) e da Masdar, società specializzata nelle rinnovabili, mentre il restante 40 per cento è di Edf Renouvelables e JinkoPower. La centrale sarà operativa nel 2022 e alimenterà 16 mila abitazioni con energia verde. (Frp)