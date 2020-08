Business news: Libano, Moody’s assegna al paese il rating più basso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating Moody’s ha declassato il rating del Libano, abbassandolo a “C”, il giudizio più basso. Lo riferisce il quotidiano emiratino "The National". Secondo l’agenzia, il rating riflette una valutazione delle perdite dei detentori di obbligazioni libanesi pari a oltre il 65 per cento. In marzo, il premier libanese Hassan Diab ha annunciato il default del paese per impossibilità di rimborsare obbligazioni in valuta straniera pari a 1,2 miliardi di dollari in scadenza il 9 marzo. In maggio, l'esecutivo ha avviato i negoziati con il Fondo monetario internazionale per riceverne assistenza economica, ma per ora non si sono registrati progressi significativi nei colloqui. La svalutazione della lira sul dollaro (pari all'80 per cento negli ultimi mesi) ha nel frattempo condotto a un tasso d'inflazione del 90 per cento su base annua in giugno, rispetto al 6,7 per cento di fine 2019. (Res)