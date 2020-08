Business news: Egitto, aumento del 30 per cento delle vendite dei negozi di carne per Eid al Adha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'avvicinarsi dell'Eid al Adha, la festa islamica del Sacrificio, che cade a fine mese, i commercianti egiziani stanno recuperando quanto perso in questi mesi per la pandemia da coronavirus. Secondo quanto riporta il quotidiano egiziano "al Masry al Youm", dopo mesi di perdite nel settore delle vendite al dettaglio, in particolare carni fresche, si registra un aumento del 30 per cento con lo stesso periodo dell'anno precedente. Con l'avvicinarsi dell'Eid al Adha, i macelli e le macellerie hanno assistito a una moderata ripresa, secondo fonti della Camera di commercio. (Cae)