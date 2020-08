Business news: ministro Egitto El Molla, settore petrolio e gas contribuisce al 27 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore del gas e del petrolio in Egitto contribuisce al 27 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) del paese. Lo ha annunciato il ministro del Petrolio, Tarek el Molla, secondo quanto riferisce un comunicato stampa del dicastero. El Molla ha pronunciato le dichiarazioni in occasione di un webinar organizzato dal Consiglio economico Egitto-Stati Uniti. All’evento hanno preso parte anche rappresentanti di Apache e imprenditori di entrambi i paesi. I partecipanti hanno discusso anche della tabella di marca del forum sul gas del Mediterraneo orientale (Emgf) in previsione della finalizzazione della Carta di fondazione del forum. (Cae)