Business news: algerina Sonatrach firma protocollo d'intesa con spagnola Cepsa

- La società algerina di idrocarburi Sonatrach ha firmato con la spagnola Cepsa un protocollo d'intesa per esaminare le possibilità di investimenti congiunti nei settori di esplorazione, sviluppo e produzione di idrocarburi in Algeria ed a livello internazionale. Lo riferisce un comunicato stampa di Sonatrach. "La firma di questo protocollo consentirà anche a Sonatrach e Cepsa di consolidare la loro partnership esistente, attraverso la ricerca di nuove opportunità di cooperazione", si legge nel comunicato. In tal modo, Sonatrach conferma "il suo desiderio di consolidare la politica di partenariato, in particolare nel quadro delle disposizioni di legge sulle attività relative agli idrocarburi, che mirano in particolare ad aumentare le riserve di idrocarburi e i livelli di produzione", conclude la nota. (Ala)