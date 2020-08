Business news: Arabia Saudita, Sabic costruirà in Spagna prima impianto chimico con fonti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società saudita Sabic costruirà in Spagna il primo stabilimento chimico al mondo a essere alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili. Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News". L’impianto dovrebbe essere inaugurato entro il 2024 ed essere alimentato da circa 263 mila pannelli solari per un investimento da 70 milioni di euro. A installare i pannelli sarà la spagnola Iberdrola, su un terreno di proprietà di Sabic presso Cartagena. La saudita Sabic produce prodotti chimici, plastici e fertilizzanti in tutto il mondo, impiegando più di 33 mila persone. (Res)