Business news: Sudafrica, Steinhoff su frode fiscale propone di saldare debiti con 1 miliardo di dollari

- Il gruppo sudafricano Steinhoff ha proposto di pagare circa 1 miliardo di dollari per liquidare le richieste legali in sospeso presentate a carico della compagnia in seguito ad una massiccia frode fiscale. La proposta, formulata dall'amministratore delegato Louis du Preez alla presenza della stampa locale, rappresenta meno di un decimo dei 10,5 miliardi di dollari che l'accusa ha richiesto. L'importante produttore e rivenditore di mobili ha affrontato per anni una serie di cause legali presentate a livello internazionale contro il gruppo per dei buchi di bilancio rivelati nei conti del 2017 e stimati in 7 miliardi di dollari. Du Preez ha sostenuto che la società ha lavorato durante un anno per mettere d'accordo tutti i contendenti e ha invitato a sostenerlo. "Sebbene non vi sia ancora alcuna certezza che saremo in grado di concludere questo accordo, a nostro avviso questi termini sono nel migliore interesse delle parti". Secondo gli economisti, se accettata la proposta di Steinhoff garantirebbe la sopravvivenza della società, che affronta diverse difficoltà. (Res)