Business news: Banca centrale Kenya, politica ha ancora a disposizione strumenti per limitare i danni all’economia

- Il governatore della Banca centrale del Kenya, Patrick Njoroge, ha invitato la politica a mettere a disposizione tutta la “potenza di fuoco” per limitare i danni all'economia del paese a causa della crisi del coronavirus. “Abbiamo ancora molti strumenti. Siamo disposti a usarli secondo le necessità, se necessario, ma in questo momento il Comitato di politica monetaria (Mpc) ha ritenuto che fosse meglio aspettare”, ha dichiarato Patrick Njoroge in una conferenza stampa online, riferendosi alla decisione della banca di mantenere i tassi di prestito invariati al 7 per cento. Njoroge ha quindi parlato di previsioni positive per quanto riguarda i volumi di produzione e le esportazioni di colture chiave come il tè e i fiori e una maggiore produzione di altre colture come il mais e del cemento. “Tutto ciò indica una forte crescita nel 2020, nonostante il Covid”, ha affermato il governatore, aggiungendo che le previsioni di crescita economica della banca verranno presto rese note. La Banca centrale ha inoltre abbassato la previsione del disavanzo delle partite correnti per quest'anno al 5,1 per cento del prodotto interno lordo (Pil) rispetto alla previsione precedente del 5,8 per cento, mentre le rimesse dovrebbero aumentare dell'1 per cento quest'anno, con un miglioramento della previsione iniziale di un calo del 12,3 per cento a causa della pandemia di Covid-19. (Res)