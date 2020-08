Business news: Ocse, economia Sudafrica potrebbe contrarsi dell’8,2 per cento quest’anno in caso di seconda ondata di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Sudafrica potrebbe contrarsi dell'8,2 per cento quest'anno per poi tornare a crescere solo dello 0,6 per cento nel 2021 se ci sarà una seconda ondata di contagi da coronavirus. Lo riferisce l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) in un rapporto pubblicato oggi. Se si eviterà una seconda ondata di contagi, l'economia sudafricana dovrebbe invece contrarsi del 7,5 per cento nel 2020 prima di rimbalzare al 2,5 per cento l'anno prossimo. Il Sudafrica è il paese africano maggiormente colpito dalla pandemia con 482.169 casi e 7.812 morti. (Res)