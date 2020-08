Business news: Nigeria: Nnpc firma accordo di pagamento anticipato da 1,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera statale nigeriana Nnpc ha siglato un accordo di pagamento anticipato da 1,5 miliardi di dollari con i gruppi petroliferi Vitol Group e Matrix Energy, il primo accordo di questo tipo dalla pandemia di coronavirus. Secondo i media nigeriani, in base all'accordo guidato da con Standard Chartered, a partire da agosto Vitol Group e Matrix Energy riceveranno ciascuno 15mila barili di petrolio al giorno dal gigante nigeriano, il quale potrà a sua volta ottenere la liquidità necessaria in questo tempo di crisi Covid-19, che ha fortemente frenato la sua economia petro dipendente. Il pacchetto finanziario, denominato Project Eagle, è stato anche sostenuto dall'African Export Import Bank (Afrexim) e dalla United Bank for Africa. (Res)