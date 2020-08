Business news: ministro Petrolio Nigeria, rispetteremo quota produzione concordata con Opec da maggio a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Nigeria prevede di rispettare la quota di produzione di petrolio di oltre 1,4 milioni di barili al giorno per i mesi di maggio, giugno e luglio. Lo ha dett il ministro per le Risorse petrolifere, Timpire Sylva, nel corso di un webinar organizzato dalla compagnia petrolifera nigeriana Seplat. Le dichiarazioni di Sylva fanno riferimento all'impegno preso a giugno scorso dai paesi membri dell'Opec e dagli altri produttori non facenti parte del Cartello - il cosiddetto formato Opec+ - di estendere fino alla fine di luglio l’accordo sul taglio alla produzione petrolifera pari a 9,7 milioni di barili al giorno in vigore per il bimestre maggio-giugno. I due gruppi avevano chiesto in particolare alla Nigeria e all'Iraq - paesi che avevano superato le quote pattuite - di compensare le loro mancanze con tagli extra nel periodo da luglio a settembre. (Res)