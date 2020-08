Business news: Cina, esportazioni città di Pechino in aumento del 2,9 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Pechino ha visto le sue esportazioni aumentare del 2,9 per cento su base annua nel primo semestre, secondo i dati delle dogane della capitale cinese. Il commercio estero totale di Pechino è stato di 1.130 miliardi di yuan (circa 161,4 miliardi di dollari) nel periodo, in calo del 18,7 per cento su base annua. Le importazioni sono scese del 23,3 per cento a 880,6 miliardi di yuan (125,5 miliardi di dollari), mentre le esportazioni sono aumentate del 2,9 per cento a 248,2 miliardi di yuan (35,4 miliardi di dollari). Il commercio estero delle imprese statali a Pechino è diminuito del 23,7 per cento rispetto all'anno precedente. Il commercio delle imprese con investimenti esteri è calato del 5,7 per cento, mentre quello delle imprese private è aumentato del 2,4 per cento. Nei primi sei mesi, Pechino ha importato 335,7 miliardi di yuan (47,8 miliardi di dollari) di petrolio greggio, in calo del 31,5 per cento su base annua. Le importazioni di gas naturale e di automobili sono diminuite rispettivamente del 20 e del 18,5 per cento. Nel frattempo, Pechino ha esportato 83,3 miliardi di yuan (11,9 miliardi di dollari) di petrolio raffinato nel primo semestre, con un calo del 14,4 per cento, e le sue esportazioni di telefoni cellulari sono aumentate del 44,3 per cento, arrivando a 25,8 miliardi di yuan (3,7 miliardi di dollari). (Cip)