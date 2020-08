Business news: Giappone, Osaka ospiterà l’evento Japan Build dal 9 al’11 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Osaka ospiterà dal 9 all’11 settembre l’edizione 2020 di Japan Build, il più importante evento della regione asiatica dedicato al settore dell’edilizia e dell’immobiliare residenziale, che riunisce aziende e operatori di settore da tutto il mondo. Ospitato dall’International Exhibition Center Osaka (Intex Osaka), un vasto centro destinato a convegni ed esposizioni internazionali, Japan Build si articolerà quest’anno in una serie di esibizioni tematiche relative ai materiali, ai macchinari, ai sistemi informatizzati e all’Ia per l’edilizia residenziale, all’illuminotecnica, alle soluzioni energetiche innovative e all’accumulazione di energia, alla gestione delle operazioni di costruzione e al mantenimento infrastrutturale. Al centro dell’evento anche l’urbanistica integrata, e in particolare soluzioni per il trasporto pubblico intelligente, la prevenzione e gestione degli eventi climatici avversi e la sicurezza dell’informazione. Japan Build viene organizzato in Giappone due volte l’anno da Reed Exhibitions Japan Ltd, e si terrà il prossimo dicembre anche a Tokyo. (Git)