Business news: Cdp finanzia la crescita del Gruppo Stefano Ricci in Cina

- Cassa depositi e prestiti sostiene i piani di crescita in Cina del Gruppo Stefano Ricci attraverso un finanziamento in valuta locale di importo pari a oltre 30 milioni di renminbi, equivalenti a quattro milioni di euro. Stando al relativo comunicato stampa, Cdp conferma in questo modo il proprio sostegno alle eccellenze italiane operanti in Cina e al Made in Italy nel mondo, testimoniando il suo impegno per una rapida ripresa del tessuto imprenditoriale italiano in seguito all’emergenza epidemiologica. Secondo quanto si apprende dalla nota, le risorse saranno destinate a sostenere la crescita e il consolidamento della posizione del Gruppo Stefano Ricci in Cina finanziando, tra le altre, le spese di investimento sostenute per la realizzazione di boutique di recente costituzione e per il rinnovo di quelle già esistenti. Il finanziamento è stato interamente concesso da Cdp a valere sulla provvista riveniente dell’emissione inaugurale del Panda Bond da un miliardo di renminbi, conclusa con successo lo scorso 31 luglio. “In questo delicato contesto economico Cdp è orgogliosa di supportare una realtà quale il Gruppo Stefano Ricci: l’operazione consolida il nostro ruolo a sostegno delle imprese italiane operanti in Cina, soprattutto in vista di una ripresa che tutti auspichiamo”, ha commentato il responsabile della divisione Cdp Imprese, Nunzio Tartaglia. “È un segnale importante in una congiuntura particolarmente complessa a livello globale: grazie all’impegno di Cdp puntiamo a consolidare la leadership in Cina, per noi uno dei mercati di riferimento dal 1994, quando mio padre aprì la prima boutique monomarca proprio a Shanghai, con una visione strategica in forte anticipo nel segmento luxury lifestyle”, ha aggiunto l’amministratore delegato del Gruppo Stefano Ricci, Niccolò Ricci. (Com)