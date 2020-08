Business news: tedesca Kmw si aggiudica commessa dal Qatar per semoventi antiaerei Gepard 1A2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar ha ordinato al conglomerato per la difesa tedesco Krauss-Maffei Wegmann (Kmw) semoventi antiaerei Gepard 1A2 da impiegare per garantire la sicurezza del campionato mondiale di calcio, che il paese ospiterà nel 2022. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che Kmw non ha fornito informazioni sulla commessa. Fonti informate sui fatti comunicano che i Gepard 1A2 dovrebbero essere consegnati in autunno. A sua volta, il governo federale non ha confermato di aver autorizzato Kmw a esportare i semoventi antiaerei in Qatar. Il Gepard è in produzione dal 1976. La variante 1A2 ha un equipaggio di tre membri e una corazzatura in acciaio saldato, con uno spessore massimo di quattro millimetri. La velocità massima su strada è di 65 chilometri orari con un'autonomia di 550 chilometri. Sul mezzo sono montati due radar: uno sul tetto per la ricerca degli obiettivi e uno anteriore per il tiro. L'armamento è costituito da due cannoni Oerlikon-Gdf da 35 millimetri, prodotti dall'azienda svizzera Oerlikon-Buehrle, dal 2009 parte del conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall. (Geb)