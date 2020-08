Business news: Tunisia, continua il blocco della distribuzione dei fosfati prodotti a Gafsa a causa delle manifestazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consegna ai clienti dei fosfati prodotti dalla Compagnia dei fosfati di Gafsa (Cpg) è tuttora bloccata a causa delle manifestazioni popolari in corso nel sud della Tunisia. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa tunisina "Tap" un responsabile della Cpg, il quale ha aggiunto che in conseguenza del blocco anche le vendite e i relativi introiti hanno subito un arresto. Il responsabile ha altresì messo in guardia dalle ripercussioni dello stop alla commercializzazione dei fosfati in termini di difficoltà finanziarie e penuria di liquidità per le spese di gestione della Cpg (stimate in circa 9 milioni di dollari, escluse le spese di manutenzione e i programmi d'investimento). In condizioni normali, la Cpg consegna circa 16 tonnellate di fosfati al giorni al propri clienti, innanzitutto alla Tunisian Indian Fertilizeri (Tifert) e al Groupe chimique tunisien (Gct). Da oltre tre mesi, giovani di Gafsa tengono un sit in lungo i binari e blocchi sulle strade che trasportano i fosfati dagli stabilimenti di produzione alle fabbriche di fertilizzanti di Gabes e Shkira. (Tut)