Business news: Kenya, Kenyatta estende coprifuoco di un altro mese contro aumento contagi Covid-19

- Il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, ha esteso di altri 30 giorni il coprifuoco disposto nel tentativo di frenare la propagazione dei contagi da coronavirus nel paese, attualmente in aumento. In un discorso alla nazione trasmesso in diretta televisiva, il capo dello Stato ha spiegato che il coprifuoco rimarrà in vigore dalle 20 alle 4 di notte, i bar verranno nuovamente chiusi e sarà fatto divieto di vendere alcolici nei ristoranti. Tutte le misure saranno in vigore a partire dalla mezzanotte di oggi. Kenyatta ha aggiunto che nel quadro delle nuove disposizioni la polizia sarà autorizzata a ritirare la licenza ad ogni esercente che non le rispetterà. L'annuncio presidenziale è stato dato al termine di un incontro tenuto oggi da Kenyatta con i governatori delle regioni keniote, i quali hanno espresso la loro ferma contrarietà a nuove forme di lockdown, sebbene parziale, sul territorio nazionale. Nel paese sono attualmente confermati 17.603 casi di contagio da Covid-19, di cui 280 decessi. (Res)