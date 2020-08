Business news: Cina, importazioni greggio da Arabia Saudita in aumento del 15 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni cinesi di petrolio greggio dall'Arabia Saudita sono aumentate del 15 per cento a giugno rispetto a un anno fa, poiché le raffinerie hanno ordinato volumi record di carburante a marzo e aprile quando i prezzi del petrolio sono crollati, rafforzando la posizione del regno come principale fornitore di petrolio della Cina. Le importazioni dal paese arabo sono salite a 8,88 milioni di tonnellate a giugno, ovvero 2,16 milioni di barili al giorno, a giugno, secondo i dati dell'Amministrazione generale delle dogane cinese. I dati sono in linea con i volumi di maggio, ma ben al di sopra di 1,89 milioni di barili nello stesso periodo dell'anno scorso. Le importazioni record seguono una guerra dei prezzi tra l'Arabia Saudita e la Russia, i principali esportatori mondiali di petrolio, durante marzo e aprile, quando la pandemia di coronavirus ha smorzato la domanda e causato un eccesso di offerta globale di carburante. Le spedizioni dalla Russia sono state di 7,98 milioni di tonnellate il mese scorso, ovvero 1,95 milioni di barili al giorno, in crescita di circa il sette per cento da 1,82 milioni di barili di maggio e 1,73 milioni di barili di giugno 2019. I sauditi, tuttavia, hanno attuato maggiori tagli di petrolio da giugno e hanno aumentato i prezzi del greggio poiché il crollo dei prezzi ha pesato sul bilancio del regno. (Cip)