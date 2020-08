Business news: Hong Kong, esportazioni in calo dell'1,3 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore delle esportazioni totali di Hong Kong è sceso a circa 39,4 miliardi di dollari a giugno, in calo dell'1,3 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Lo ha reso noto il Dipartimento censimento e statistiche del governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong. Il valore delle importazioni di beni è sceso del 7,1 per cento su base annua, a 43,7 miliardi di dollari. Nel periodo, è stato registrato un deficit commerciale di 4,3 miliardi di dollari, pari al 9,8 per cento del valore delle importazioni. Confrontando il secondo trimestre di quest'anno con il trimestre precedente su base destagionalizzata, il valore delle esportazioni è aumentato del 5,8 per cento mentre quello delle importazioni è aumentato dello 0,3 per cento. Un portavoce del governo ha affermato che, guardando al futuro, la continua diffusione della Covid-19 in alcune parti del mondo è ancora una minaccia fondamentale per le prospettive economiche globali. "Di fronte a un ambiente esterno difficile, le prestazioni delle esportazioni di merci di Hong Kong rimarranno probabilmente limitate nel breve termine", ha affermato il portavoce. (Cip)