Business news: India, in arrivo controlli qualità più severi su 370 articoli di importazione

- Dal prossimo marzo circa 370 articoli di importazione saranno sottoposti al regime Standard indiani (Is) ovvero a controlli di qualità più rigorosi in India. Lo ha annunciato il direttore dell’Ufficio standard indiani (Bis), Pramod Kumar Tiwari. L’elenco delle merci comprende giocattoli, barre e tubi di acciaio, prodotti di elettronica di consumo e per telecomunicazioni, macchinari pesanti, carta, articoli in gomma e vetro, importati soprattutto dalla Cina. Il ministero del Commercio indiano aveva già compilato una lista l’anno scorso ma il processo è stato accelerato nell’ambito della Missione per un’India autosufficiente (Atmanirbhar Bharat), la politica lanciata dal primo ministro, Narendra Modi, per ridurre le importazioni e accrescere le esportazioni nel contesto della ripresa post coronavirus. Tiwari ha dichiarato, inoltre, che sarà aumentata la sorveglianza: nell’anno fiscale 2019-20 sono state effettuate 20 mila visite nelle fabbriche; in quello in corso dovrebbero arrivare a centomila. (Cip)