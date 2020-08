Business news: Cina, Huawei primo rivenditore di smartphone nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia cinese Huawei Technologies ha conquistato il titolo di più grande rivenditore di smartphone nel secondo trimestre: Huawei ha consegnato 55,8 milioni di dispositivi nel periodo aprile-giugno, superando i 53,7 milioni di Samsung. Lo si apprende dai dati della società di ricerca Canalys. Huawei ora vende quasi i due terzi dei suoi telefoni cellulari in Cina mentre i produttori di smartphone dominanti in altri paesi sono ancora in difficoltà a causa della crescita di casi di coronavirus. Le vendite di Huawei sono diminuite del cinque per cento rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, mentre la sudcoreana Samsung ha registrato un calo del 30 per cento a causa della debole domanda in mercati chiave come il Brasile, gli Stati Uniti e l'Europa. "La nostra attività ha dimostrato un'eccezionale resistenza in questi tempi difficili", ha affermato un portavoce di Huawei. Le vendite sul mercato interno sono aumentate dell'otto per cento, ma le spedizioni all'estero di Huawei sono diminuite del 27 per cento nel trimestre. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, Samsung ha dichiarato oggi di aspettarsi un aumento della domanda di smartphone nella seconda metà dell'anno. S&P Global Ratings ha dichiarato in una relazione che le ultime restrizioni su Huawei potrebbero spazzare via 25 miliardi di dollari di entrate da diverse aziende con sede in Asia. (Cip)