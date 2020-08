Business news: India, settori industriali “core” si contraggono del 24,6 per cento nel trimestre aprile-giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli otto settori “core” dell’industria indiana – carbone, petrolio greggio, gas naturale, prodotti raffinati, fertilizzanti, acciaio, cemento, elettricità – hanno subito una contrazione del 15 per cento a giugno. Lo ha reso noto il ministero del Commercio dell’India. A maggio la contrazione era stata del 22 per cento mentre nel giugno del 2019 era stata registrata una crescita dell’1,2 per cento. Sette settori su otto, con l’eccezione dei fertilizzanti, hanno registrato un tasso negativo. Nel trimestre aprile-giugno gli otto comparti si sono contratti del 24,6 per cento, mentre erano cresciuti del 3,4 per cento nel corrispondente periodo dell’anno scorso. Gli otto settori costituiscono il 40,27 per cento dell’Indice della produzione industriale. (Inn)