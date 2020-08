Business news: Egitto, disavanzo commerciale diminuito del 36 per cento a maggio su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disavanzo commerciale dell'Egitto è diminuito del 36 per cento a maggio su base annua. E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’agenzia di statistica del paese (Capmas). Il disavanzo è sceso a 2,59 miliardi di dollari a maggio rispetto ai 4,05 miliardi di dollari di maggio 2019. Le esportazioni del paese sono diminuite del 42,5 per cento, pari a 1,57 miliardi di dollari a maggio, mentre nello stesso periodo del 2019 si erano attestate a 2,73 miliardi di dollari. Anche le importazioni hanno registrato un calo, passando da 6,78 a 4,16 miliardi (mesi di riferimento maggio 2019 e 2020). Le importazioni hanno registrato un calo del 38,7 per cento a maggio su base annua. (Cae)