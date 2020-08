Business news: Marocco, 10,92 miliardi di euro per rilanciare l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco ha stanziato un fondo da 10,92 miliardi di euro finalizzato a rilanciare l'economia nazionale colpita dalla pandemia da Covid-19. Lo ha annunciato il re Mohammed VI in un discorso alla nazione in occasione della festa del trono. "Quest'anno la commemorazione della Festa del Trono coincide con Eid Al-Adha, un momento di sacrificio, lealtà e fermo impegno per la giustizia - ha spiegato il capo di Stato - attraverso la forza duratura di questi legami e la loro piena reciprocità che siamo indissolubilmente uniti, nei tempi buoni come nelle avversità". (Mar)