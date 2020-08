Business news: Algeria, firmato memorandum d'intesa tra Sonatrach e l'austriaca Omv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società algerina di idrocarburi Sonatrach e l'austriaca Omv hanno firmato un memorandum d'intesa. Lo rende noto un comunicato di Sonatrach. Il memorandum si propone di esaminare le possibilità di cooperazione tra le due parti in investimenti congiunti per operazioni di esplorazione, sviluppo e produzione di idrocarburi in Algeria. Nel comunicato si legge che "il memorandum d'intesa dimostra l'interesse delle due parti a valutare le opportunità di collaborazione a seguito della recente promulgazione della nuova legge sugli idrocarburi". Omv è una società internazionale attiva nel settore degli idrocarburi. Di base a Vienna, nel 2019 ha prodotto una media di 487 mila barili al giorno nel 2019 su cinque regioni principali dell'Europa centro-orientale, del Medio Oriente e dell'Africa, del mare del Nord, della Russia e dell'Asia-Pacifico. (Ala)