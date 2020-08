Business news: Turchia, a maggio diminuite del 62 per cento annuo importazioni di gas naturale da Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di maggio, la Turchia ha importato dalla Russia il 62 per cento in meno di gas naturale rispetto a quanto fatto nello stesso mese del 2019. Lo riferisce il quotidiano turco "Daily Sabah" citando dati dell'Autorità di regolamentazione del mercato energetico (Emra). Il totale delle importazioni turche di gas naturale a maggio è calata dello 0,5 per cento su base annua, attestandosi a 2,67 miliardi di metri cubi. Nel mese in questione, le importazioni via gasdotto sono state di 1,22 miliardi di metri cubi a fronte degli 1,45 di gas naturale liquefatto, corrispondenti a un calo del 44,6 per cento delle prime e a un aumento del 205,5 per cento dei secondi. Il primo fornitore di gas naturale per la Turchia è stato l'Azerbaigian (881 milioni di metri cubi, aumento di 14,5 per cento su base annua), seguito da Qatar (520 milioni, aumento del 288 per cento) e Russia (339, calo del 62 per cento). (Tua)