Ostia: spara dopo lite con un vicino, arrestato 47enne

- Una lite tra vicini di casa è finita, oggi pomeriggio, a colpi di pistola. Intorno alle 16 in via Vasco de Gama a Ostia, due uomini hanno iniziato a litigare per motivi ancora da chiarire. I due, già noti alle forze dell'ordine per rapina e spaccio di sostanze stupefacenti, vicini di casa, dopo essersi aggrediti a parole sono passati ai fatti e uno dei due, un 47enne, è uscito di casa, ha estratto la pistola e ha cominciato a sparare: tra gli 8 e i 10 colpi. Terrorizzata, una vicina ha chiamato il numero unico per le emergenze. E' intervenuta immediatamente la Polizia di Stato di Ostia. Alla vista degli agenti, l'uomo, senza opporre alcuna resistenza ha smesso di sparare e si è, praticamente, consegnato. La pistola è stata sequestrata ed è risultata illegalmente detenuta con matricola abrasa. La polizia scientifica sta effettuando i rilievi per stabilire se l'uomo sparasse in aria e, quindi a scopo intimidatorio, oppure se tentasse di colpire il vicino. Al momento, il 47enne è accusato di porto abusivo di armi e minacce gravi. Se la polizia scientifica verificasse che l'uomo ha indirizzato i suoi colpi verso il vicino sarebbe accusato di tentato omicidio. Si sta vagliando anche la presenza di telecamere per verificare l'esatta dinamica dei fatti. (Rer)