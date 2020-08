Migranti: Rampelli (Fd’I), Lamorgese li scarica nel Lazio ma Zingaretti tace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Rampelli, “il Lazio è già contaminato da focolai d'importazione estera, in particolare dal Bangladesh e dall'Est Europa. Una situazione che non sembra proprio sotto controllo, come dimostra il mistero dei pullman spariti che sotto il naso della sindaca Raggi sfuggono al controllo dei test sierologici sulla Tiburtina per chi arriva a Roma. Ed il sospetto – come riportato oggi sulla stampa – è che molti viaggiatori si facciano lasciare altrove dagli autisti per eludere i tamponi. Siamo all'emergenza nell'emergenza, e il Governo Conte spalanca le porte all'immigrazione irregolare". (com)